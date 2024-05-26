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五条悟、高専時代アクスタ
商品番号 A60344671067
商品名

五条悟、高専時代アクスタ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

呪術廻戦の五条悟高専時代ビッグアクスタです。購入後、プチプチからも開けてもらず写真撮影のためだけに開けました。素人保管ですが、OPPすら開けていない状態ため全くの未開封、未使用品です。ご理解いただける方のご購入をお願いします。呪術廻戦五条悟夏油傑虎杖悠仁伏黒恵釘崎野薔薇宿儺
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