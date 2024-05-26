FURMAN M-8x パワーディストリビューター

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アクセサリー...その他・禁煙、ペット環境なし、土足厳禁、暗所環境での使用・写真のもの全てです。・出品にあたり動作チェック（通常使用に支障なしと判断）・外装の状態は写真にて判断お願いします（天板に凹みがあります）・神経質な方のご購入お断り致します。・値引き交渉は致しません。・売れなければ定期的に価格を見直そうと思います。・他所には出品していませんので即購入可能です。・ご購入のタイミングによっては出張等で発送に4〜7日かかる場合もあります。（お急ぎの方はコメント欄等でご確認下さい）・到着日時指定は致しませんのでご留意下さい。