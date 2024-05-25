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【メンテナンス済】B♭クラリネット　ビッフェクランポン　RC
商品番号 X51918560092
商品名

【メンテナンス済】B♭クラリネット　ビッフェクランポン　RC
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 48,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品する際に専門業者にてオーバーホールした物となります。元々あまり使用していなかったので、本体に目立つ傷もなく印字もしっかりしております。中古品となりますので、状態は画像を参考に購入してください。
http://narcologia.ru/goods/freezer436298.html
http://narcologia.ru/goods/reboot539236.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement459899.html
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