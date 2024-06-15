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Ｋ８９２　茶釜　『釜師　北野宗三郎造』『万代屋釜』　共箱　茶道具
商品番号 W66926039000
商品名

Ｋ８９２　茶釜　『釜師　北野宗三郎造』『万代屋釜』　共箱　茶道具
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　22cm横幅　約　21cm※素人の測定のため、誤差がございます。多少の傷、錆、使用感あります。割れ・水漏れはございません。蓋の摘みが歪んでいます。共箱の底に傷みがございます。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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