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- Ｋ８９２ 茶釜 『釜師 北野宗三郎造』『万代屋釜』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 22cm横幅 約 21cm※素人の測定のため、誤差がございます。多少の傷、錆、使用感あります。割れ・水漏れはございません。蓋の摘みが歪んでいます。共箱の底に傷みがございます。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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