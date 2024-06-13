RODE NT1-A Vocal Condenser Microphone



RODE 【マイク機材フルセット！！】Rode NT1A Anniversary Vocal Condenser Microphone Package ■並行輸入品■



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#RODEMicrophones#RODENT1_A#コンデンサーマイク#レコーディング◇ブランド...RODE◇色...シルバー◇コネクタタイプ...XLR◇付属品...写真に掲載されているもの。（3点） (箱、説明書、ケーブル等はありません)◇ポーラーパターン...単一指向性◇オーディオ感度...5dB【状態】マイクのシルバーの塗装部分にキズがあります。商品自体には問題ありません。以前アーティスト活動の際に使用していました。活動引退の為、次の方に使って頂きたく、出品させて頂きます。初心者でも使いやすいと思います。【商品の説明】＜オススメ！＞RODENT1-Aは、世界が驚愕したNT1を正統に継承する逸品。金メッキ処理された、1インチの単一指向性ラージダイアフラムを搭載。クリアで抜けの良いバランスのとれた音響特性を持ち、EQでの補正なくそのままで使えるサウンドクオリティを誇ります。ボーカルをはじめアコースティックギター等の楽器類に最適。サテンニッケル・フィニッシュの高級感溢れるボディは、美しく研ぎ澄まされた印象を与え、手にすると、これまでに多くのエンジニア、ミュージシャンを虜にしたRODEの高い技術力を肌で感じ取れることでしょう。■コンデンサーマイク■ダイアフラム：1インチ・ラージダイアフラム（金メッキ）■音響特性：プレッシャーグラディエント式■指向性：単一指向性■周波数特性：20Hz-20kHz■感度：-31.9dBre1Volt/Pascal(25.00mV@94dBSPL)+/-2dB@1kHz■内部ショックマウント構造■出力インピーダンス：100Ω■最大SPL：137dBSPL(@1kHz,1%THDinto1KΩload)■最大出力レベル：13.7dBu(@1kHz,1%THDinto1KΩload)■セルフノイズ：5dB(A)■出力コネクタ：XLR3ピン(オス)、金メッキ■電源：ファンタム電源48V、24V■サイズ/重量：径50mm×全長190mm、326g■設計/製造：オーストラリア※値引き交渉は致し兼ねます。※中古品の為、キズ汚れ等はご了承ください。※返品交換不可です。