島岡達三 29cm 象嵌 花瓶 人間国宝 益子焼

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人間国宝島岡達三象嵌花瓶です。高さ29cm状態は良好です。元からの窯キズが２ヶ所ありますが表面だけで浅いので特に問題は無いと思います。(画像をご確認ください3枚目茶色い部分中央2mmくらい4枚目2cmくらいです)細やかな点などはご容赦下さい。家庭保管品にご理解のある方、宜しくお願い致します。箱はありませんので割れないように梱包してお送りさせていただきます。他にもいろいろと出品しておりますので宜しければご覧下さい。濱田庄司種類...宝瓶・花瓶