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ポケカ　SR以上 17枚 まとめ売り
商品番号 J87017830794
商品名

ポケカ　SR以上 17枚 まとめ売り
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SR、HR、SSRのまとめ売りです全部で17枚あります。スリーブに入れ保管しておりましたが、一律プレイ用でお願いします・値下げ交渉可・即購入OK写真の追加はコメント下さい。種別···複数カード種別/詳細···シングルまとめ売り※気になる点ございましたら、お気軽にコメントください。#ポケモン　　　　　#Vユニ#ポケカ　　　　　　#サポート#ピカチュウ　　　　#ヒスイ#スカーレット　　　#ゾロアーク#バイオレット　　　#ヒスイの仲間たち#プロモ　　　　　　#スノーハザード#新品　　　　　　　#クレイバースト#未開封　　　　　　#メロン#雷　　　　　　　　#モスノウ#ホゲータ#CHR　　　　　#ニャオハ　　　　　#スイクン#SAR#ライコウ#エンテイ　　　　　#ミュウツー#ミュウ　　　　　　#ポケモン入れ替え#グレイシア　　　　#チオンジェン#コイキング　　　　#基本エネルギー#ディアルガ　　　　#オリジン#ピカチュウ　　　　#グリーンの戦略#ルチア　　　　　　#セレナ#サワロ　　　　　　#ネオラント#ポケモンGO#リザードン#女の子　　　　　　#サポート種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)レアリティ...SR
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