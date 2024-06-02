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- ポケカ SR以上 17枚 まとめ売り
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商品詳細
SR、HR、SSRのまとめ売りです全部で17枚あります。スリーブに入れ保管しておりましたが、一律プレイ用でお願いします・値下げ交渉可・即購入OK写真の追加はコメント下さい。種別···複数カード種別/詳細···シングルまとめ売り※気になる点ございましたら、お気軽にコメントください。#ポケモン #Vユニ#ポケカ #サポート#ピカチュウ #ヒスイ#スカーレット #ゾロアーク#バイオレット #ヒスイの仲間たち#プロモ #スノーハザード#新品 #クレイバースト#未開封 #メロン#雷 #モスノウ#ホゲータ#CHR #ニャオハ #スイクン#SAR#ライコウ#エンテイ #ミュウツー#ミュウ #ポケモン入れ替え#グレイシア #チオンジェン#コイキング #基本エネルギー#ディアルガ #オリジン#ピカチュウ #グリーンの戦略#ルチア #セレナ#サワロ #ネオラント#ポケモンGO#リザードン#女の子 #サポート種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)レアリティ...SR
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