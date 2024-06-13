妖怪メダル 復刻版 第1章 〜ヨウコソ！妖怪わーるどへ！〜 5BOX 未開封品！

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妖怪ウォッチ妖怪メダル復刻版第1章 〜ヨウコソ！妖怪わーるどへ！〜5BOXセット未開封品になります。1BOX12枚入りになります。昔子供がどハマりして購入した物になりますがブームが過ぎ去り未開封のまま保存していた物になります。今現在妖怪ウォッチにどハマりしているお子様お孫様にいかがでしょうか(^ω^)？写真に写っている物が全てとなります。商品の状態は写真にてご確認ください。未開封の為、箱の中身の状態を確認出来ません。初期キズや初期不良等の可能性等ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたします。バラ売りは不可とさせて頂きます。特に記載がない商品は即購入OKです。喫煙者やペットはおりません。香水も使いません。上記の内容をよくご確認うえ購入のご検討よろしくお願いします。自宅保管品になりますので神経質な方は購入をお控えください。