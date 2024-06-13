korg ダンパーペダル アクセサリー DS-2H

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商品詳細
KORG（コルグ）のダンパーペダル（アクセサリー）DS-2Hです。自分の家にあったペダルが壊れたと思い、2023年10月に新しいもの（本商品）を購入しましたが、結局、壊れていなかったため、ほぼ未使用品である、こちらのペダルを出品します。購入時の箱等は付いていません。音が響くかどうか、試しに2～3回、靴下履きで踏んだのみです。対応機種のSP-250にて、動作確認済みです。【対応機種】・SP-250・SP-280・SV-1・D1/D1WH発送はゆうゆうメルカリ便（ゆうパケットプラス）→らくらくメルカリ便に変更する可能性があります。種類...アクセサリー・パーツアクセサリー・パーツ...その他
http://narcologia.ru/goods/insignificant563682.html
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