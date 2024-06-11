古伊万里焼 大型花瓶 色絵『梅菖蒲鳥文』花入 飾壺 箱付

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商品詳細
古伊万里焼大型花瓶色絵『梅菖蒲鳥文』花入飾壺箱付/花器茶道具☆時代物R30311■サイズ(約):最大幅27㎝、高さ28.5㎝、重さ3kg
http://narcologia.ru/goods/conception756057.html
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