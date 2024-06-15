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サーチ済み　仰天のボルテッカー　ボルテッカー　ポケモンカード　ポケカ
商品番号 E46907990903
商品名

サーチ済み　仰天のボルテッカー　ボルテッカー　ポケモンカード　ポケカ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※サーチ済みです。サーチミスがない限りSR以上(SR、HR、UR)はでません。RRR以下は抜いていません。仰天のボルテッカー　29パックパックは未開封です。1箱を開けて、SR以上を抜いた残りです。(1箱のうちの1パックを抜きました)サーチ済みのためミスがない限りSR以上はでません。ご了承下さい。ゆうパケットにて発送致します。箱は折り畳んで同梱します。箱はスレや傷などあるのでおまけだと思ってください。ご了承下さい。
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