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高岡銅器　下尾治彦作　蝋型鋳銅　御殿香炉　共箱　M　R5795
商品番号 S52678511761
商品名

高岡銅器　下尾治彦作　蝋型鋳銅　御殿香炉　共箱　M　R5795
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 10,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約９cm　幅１３．５約cm　重さ約１０６６g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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高岡銅器　下尾治彦作　蝋型鋳銅　御殿香炉　共箱　M　R5795
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