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- 高岡銅器 下尾治彦作 蝋型鋳銅 御殿香炉 共箱 M R5795
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商品詳細
大きさ 高さ約９cm 幅１３．５約cm 重さ約１０６６g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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