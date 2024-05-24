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- クサカベ スケッチ箱(木箱)GR(大半長型パレット) No.42 油絵具
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商品詳細
クサカベ(KUSAKABE)の油絵具セットになります。スケッチセット(木箱セット)です。※絵の具、筆、オイルなどは付属していません。 木箱、パレットのみになります。(商品情報)GRNo.42木箱、木製パレット税込価格17,897円(本体価格:16,270円)※セット価格JAN4933317991029クサカベ公式ホームページ価格表より、スケッチ箱(木箱)GR(大半長型パレット)11,220円木箱のみご希望の場合、パレットなしでの発送も可能でございます。パレットの汚れは写真の通りです。数回の使用のみですので、綺麗な状態です。絵画の種類···油彩画・油絵
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