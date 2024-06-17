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九谷焼　古九谷　赤絵　窓絵　神獣花鳥文　鉢　時代箱付　D　R5476
商品番号 U41633728123
商品名

九谷焼　古九谷　赤絵　窓絵　神獣花鳥文　鉢　時代箱付　D　R5476
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 14,828 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約９．５cm　幅約２１．３cm～約２２cm高台に傷みが見受けられます。箱に傷みがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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