仏像 舟立阿弥陀 4.5寸

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仏像4.5寸唐草光背舟立阿弥陀六角台座白木未使用店舗保管品ですが、手袋着用にて開封・画像撮影しております。「舟立阿弥陀」は浄土宗だと思います。幅約13cm、奥行約10cm、高さは約34cmになります(8枚目画像の状態)。※包み紙は破れやシミ(木の成分?)がございます。※箱に目立つキズは見られませんが、保管品だったため色褪せや擦れ跡があるかもしれません。※当方、宗教宗派に詳しくないため、宗派については今一度各自ご確認ください。※サイズは商品からスケールを浮かして測ったため誤差がございます。※1枚目画像下部中央のメモ書きは商品管理用ですので、付属致しません。他数珠、仏具、神具、水晶ブレスはこちら→#ttw仏具神具以上ご理解の上、ご購入よろしくお願いいたします。