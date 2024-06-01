すぐに始められる！ バイオリン 初心者セット【指板マーク チューナー 予備弦】

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●新品未使用●匿名無料配送●コメント中でも先に購入いただいた方を優先いたします。#来夢（らむ）のお部屋↑他にもお得な商品があります。【サイズ】4/4【初心者にやさしい指板マーク】白雲母が埋め込まれたライン付きのマークにより、初心者でも素早く正しいポジションが見つけられます。【明るい音色】厳選されたスプルース材とメイプル材で作られたヴァイオリンは、低音の響きが深くなり、高音もより豊かで明るい音色を持っています。【艶消し手作りボディ】このバイオリンはプロの弦楽器製作者によって丁寧に作られています。高級感のある艶消し塗装、経年変化をリアルに再現しました。表面は完璧に磨かれ、ボディの細部にもこだわっています。【チューニングアジャスター】ペグに加え、4弦にはアジャスターを搭載し、初心者でも高精度のチューニングが可能です。【付属品】初心者に必要なすべてのアクセサリー！バイオリンバッグチューナー肩当て松脂馬のしっぽの毛で作られた高品質の弓予備弦1セット410-145-110