焼締 端雲文花器 華道 茶道 オブジェ 焼物 陶器 七飯窯 伊藤英実(英秋)造

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商品詳細
▼No,133焼締端雲文花器華道茶道オブジェ焼物陶器七飯窯伊藤英実(英秋)造身内の作家が亡くなったことにより、工房を閉じるにあたって保管場所の関係もあり、作品の一部を手放すこととなりました。この作品を使っていただきたく、出品しました。手造りですので、一点物です。サイズ等は、写真でご確認ください。念のため、水漏れ確認を丸１日してみました。水漏れはありませんでした。生前、作者が個展を開いた際の、この作品の評価額は、35,000円でした。木札の表に作品名が書かれ、裏に価格のシールが貼ってありました。#花入#焼締#焼締め#焼き締め#茶道#茶道具#華道#焼物#陶器#陶芸#手造り#一点物#オブジェ#インテリア#七飯窯#北海道#伊藤英実造#英秋造No.133種類...宝瓶・花瓶
http://narcologia.ru/goods/protein606234.html
http://narcologia.ru/goods/stair627800.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic160612.html
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