アフリカ プリミティブアート 木彫り バマナ族 バンバラ族 女性像 ...

高さ90センチ20世紀半ばから後半の、マリ共和国バマナ族(バンバラ)の女性像です。送料と税などあわせて11万円超で購入したものです。ドイツのギャラリー所蔵だったもので、そこのオーナーがマリのセグーの村で収集したものです。オーナーはマリに10年住み込んでフィールドワークをされている方でした。キュビズム的な造形です。モディリアーニやピカソに影響を与えたアフリカ彫刻の感性が存分にあらわれています。この像は、全身に細かい模様が刻まれ、精魂込められて彫られたことが分かるクオリティの高さです。日本のアフリカ雑貨店では手に入らない質と思います。他にもアフリカの作品、プリミティブアートをコレクション整理のため出品しているので、ご覧下さい。



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バウレ族彫像 41cm アフリカン プリミティブアート 木彫品 （n012-28） - アフリカ雑貨店 アフロモード



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