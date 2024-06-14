たまごっち　メロンソーダ

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商品詳細
発売当初に購入した商品です素人が自宅保管しているもので、中古品である事をご理解の上、購入の検討をお願いします。電池交換し、動作確認済みです。箱、説明書はありません。動作保証に関しては、発送時点のものであり、今後の動作を保証するものではありません。
http://narcologia.ru/goods/diamond301358.html
http://narcologia.ru/goods/message99727.html
http://narcologia.ru/goods/injure144267.html
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