たまごっち　メロンソーダ

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発売当初に購入した商品です素人が自宅保管しているもので、中古品である事をご理解の上、購入の検討をお願いします。電池交換し、動作確認済みです。箱、説明書はありません。動作保証に関しては、発送時点のものであり、今後の動作を保証するものではありません。