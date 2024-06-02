サントリー シングルモルトウィスキー 山崎12年・NV 箱付き2本セット

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サントリーシングルモルトウイスキー山崎12年・NV700ml数ある商品の中、当方の商品をご覧いただきありがとうございます。商品名《山崎12年・NV 箱付き2本セット》バラ売り不可商品状態《新品未開封正規品》(撮影及び商品の確認の為箱から出しています)特記事項《なし》神経質な方はご遠慮ください画像判断でよろしくお願いします商品実物と画像の色味が若干異なる場合がございます。予めご了承くださいませ新品正規品です。箱付きを緩衝材て巻いて箱詰めの上、発送致します。誠意を込めて発送いたします。蒸留所・銘柄···山崎熟成期間···12年700ml2本セット#サントリー#SUNTORY#SUNTORYWHISKY#HIBIKI#響#JapaneseHarmony#シングルモルト#ウイスキー#国産ウイスキー#白州#知多#竹鶴#余市#宮城峡#ジャパニーズウイスキー#Ao#鶴#ザニッカ#富士山麓#マッカラン#バランタイン