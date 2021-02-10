シングルモルト余市 マンサニーリャウッドフィニッシュ

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蒸留所・銘柄···余市・シングルモルトマンサニーリャウッドフィニッシュ・容量:700ml・総数:1本箱無し・アルコール度数:48%数年前から親友より誕生日プレゼントで頂きました。ご購入ご希望の方は必ず下記事項をご了承いただきご検討下さいm(__)m未開栓の為、色風味等の確認ができません。中身についての保証は出来ません。経年変化による『ボトル・コルク栓・ラベル』の汚れ・ダメージ・欠品や液面低下がある場合がございます。※お酒ですので20歳未満の方のご購入はご遠慮下さい。※発送後はすり替え防止の為、返品、返金には対応出来ません。※運搬中の破損は保証致しかねます。蒸留所・銘柄···余市