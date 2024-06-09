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ドッグデプト　散歩バッグ　Lサイズ　新品未使用
商品番号 X14183377025
商品名

ドッグデプト　散歩バッグ　Lサイズ　新品未使用
ブランド名 ドッグデプト
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドッグデプトお散歩用バッグ　新品未使用サイズ　Lショルダーストラップ付きエチケットポケットのボタン部分があまく、外れやすいですが、マジックテープで付いているので使用には問題ありません。発送の際は折り畳んでの梱包となるので、多少のシワはご了承ください。単品でのお値下げはお受けしておりません。用品の種類···キャリーバッグ・カート用品犬種···プードル犬用服のタイプ···その他
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