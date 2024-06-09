

ココグルメドッグフードを試した私の口コミ評価！評判＆安全性は？ ココグルメドッグフードを試した私の口コミ評価！評判＆安全性は？



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ココグルメチキン＆ベジタブル賞味期限24.7.73個24.6.61個ポーク＆ブロコッリー賞味期限24.5.254個フィッシュ賞味期限24.6.284個合計12個定期便で購入しておりましたが愛犬が他界した為ココグルメ好きなワンちゃんに食べて頂けたらと思います。段ボールに入れてクール便で発送させて頂きます。定期便で送られて来た段ボールを使用しますのでシール剥がれ等があります。ご了承くださいませ。