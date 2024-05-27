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刺繍ブラウス　ブラウス　半袖ブラウス　チュニック　綿ブラウス　夏ブラウス　刺繍
商品番号 P46427934798
商品名

刺繍ブラウス　ブラウス　半袖ブラウス　チュニック　綿ブラウス　夏ブラウス　刺繍
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、タグ付きの刺繍がとても可愛らしい夏ブラウスです。素材は綿100%でゆったりとしていて着心地の良い商品です。お色は黄緑色に緑と赤のお花、葉っぱの刺繍が施されています。裏地、ポケットはありません。サイズ着丈　65㎝くらい身幅　62㎝くらい肩幅　50㎝くらい袖丈　25㎝くらいゆったりラクっと着用できます素人検品、採寸の為見落としや誤差などあるかもしれませんのでご了承下さい。発送はなるべくコンパクトにして送らせて頂けますので、畳みじわなどできるかもしれませんのでご了承下さい。#刺繍ブラウス#新品ブラウス#未使用ブラウス#グリーンブラウス#夢かわいい#デート#お茶会#旅行#リゾート#海#夏祭り#花火#マダム#インポート
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