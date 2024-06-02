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インドブロックプリント　ピンク×緑ロングワンピース　七分丈
商品番号 N48683864843
商品名

インドブロックプリント　ピンク×緑ロングワンピース　七分丈
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インドのブロックプリント布を贅沢に使用して作られたワンピースです。ピンク色ベースでグリーンのラインが入っています。手作りでプリントされた布なので模様にずれがありますが、そこがまた可愛らしいです。インド綿なので通気性よく、着心地良しです。一年前にオンラインで1万円ほどで購入し、一度着用、ホームクリーニングしました。状態は良いと思います。気に入っていましたが、着る機会がないので、気に入って頂ける方にお譲りできればと思っております。色味は写真2枚目が1番近いです。後ろにはボタン、両側にポケットがあります。肩幅35身幅44総丈125袖丈···七分袖カラー···ピンク柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋
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