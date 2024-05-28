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MLB KOREA 　韓国人気　キャンバス トートバック ポーチ付き（新品）
商品番号 L21458818981
商品名

MLB KOREA 　韓国人気　キャンバス トートバック ポーチ付き（新品）
ブランド名 エムエルビーコリア
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グレートートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...プリント(ロゴなど)特徴...A3サイズ収納可(大容量)【素材】表地:ポリエステル、キャンバス、フェイクレザー(PUレザー/人工皮革)裏地：ポリエステルMLBチームロゴをあしらった高級感のあるジャガード生地です。長めのストラップで手持ち、肩がけでの使用両方とも可能です。MLBチームの立体的なロゴがあり、おやれという感じを受けます。大きなサイズで、収納は抜群です。また、ミニポーチも付いているから、小銭、カギ、Suicaなどのすぐに使用する小物を収納できるし、とても便利です。普段でも通勤・通学でも使えます。
http://narcologia.ru/goods/recommended290590.html
http://narcologia.ru/goods/tenet936263.html
http://narcologia.ru/goods/response539442.html
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