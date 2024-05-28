MLB KOREA 　韓国人気　キャンバス トートバック ポーチ付き（新品）



MLB KOREA 韓国 23新作 モノグラム キャンバス トートバック | Axes Korea



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カラー...グレートートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...プリント(ロゴなど)特徴...A3サイズ収納可(大容量)【素材】表地:ポリエステル、キャンバス、フェイクレザー(PUレザー/人工皮革)裏地：ポリエステルMLBチームロゴをあしらった高級感のあるジャガード生地です。長めのストラップで手持ち、肩がけでの使用両方とも可能です。MLBチームの立体的なロゴがあり、おやれという感じを受けます。大きなサイズで、収納は抜群です。また、ミニポーチも付いているから、小銭、カギ、Suicaなどのすぐに使用する小物を収納できるし、とても便利です。普段でも通勤・通学でも使えます。