ATAO アタオ トートバッグ 2way ショルダー付き レザー 正規品☆

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数あるショップの中からご覧いただきありがとうございます。※写真加工一切しておりません。実物に限りなく近いお写真です。【ATAO】大手中古ブランドショップ購入の確実正規品です。アタオの2wayトートバッグです☆※売る予定ではなかったので購入時のレシートや付属品等破棄してしまいお付けすることができません。ご了承下さいませ。【状態】外側→薄汚れ部分、持ち手に色落ちがあります。目立つダメージや不具合はなくまだまだご使用していただけます。内側→お写真のような汚れがあります。気になる方はクリーニングしてご使用下さいませ。その他はダメージや不具合はなくご使用には問題ありません。【カラー】ベージュ【素材】レザー【サイズ】縦25横40幅10ショルダー最長110センチ※若干の誤差はご容赦ください。☆古物商を取得しており真贋できます。間違いない正規品です。☆プロによる真贋済み、もしくは正規店購入の商品です。☆中古品のためお店にあるような完璧な状態ではありません。☆iPhone14Proで撮影しております。できるかぎり実物と近いお写真を撮らせていただきますが機種により若干見え方が違う可能性があります。☆神経質な方のご購入はお控え下さい。☆基本はメルカリ便での発送になります。場合によって違う発送方法になります。匿名配送をご希望される方は購入前にご連絡下さいませ。よろしくお願いします。