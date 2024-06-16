THEnorthfaceのロゴTシャツです。以前購入しましたが、好みが変わったのでぜひnoseface好きな方、Tシャツ好きな方ぜひ！少し大きめなのでメンズでもいけます！値下げもするので気軽に相談してください。●サイズ：Lsize●素材：ナイロン ポリエステル●状態：汚れやキズはありません。



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