ポパイ オリーブ 長袖ポロシャツ レトロ ポップ ブルー メッシュ 38 ツーアンドワン社PECOちゃんが来ていそうなレトロでポップな長袖カットソーは脇したがメッシュになっています。【サイズ】38着丈58ｃｍ肩幅43ｃｍ身幅50ｃｍ袖丈58ｃｍ※平置きサイズになります。多少前後します。【状態】きれいです。古着になりますので、状態は主観になります。



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