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美品☆ギンガムチェックトップス\u0026ニットビスチェセット☆ブラック☆エブリン☆韓国☆
商品番号 V89942677492
商品名

美品☆ギンガムチェックトップス\u0026ニットビスチェセット☆ブラック☆エブリン☆韓国☆
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国ファッションノーブランドのトップスとビスチェのセットです☆お色　ビスチェ　ブラック　　　トップス　ブラックギンガムsizeフリーサイズ目立つ傷や汚れ無し控えめなハイネックにパフスリーブが可愛いトップスとシンプルなビスチェです。別々にコーディネートも出来て着回し力抜群です。一度数時間着用しましたが目立つ傷や汚れなど無く美品です。
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