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BOSCH [ウォッシャブル]ハイネックノースリーブブラウス
商品番号 H72886743960
商品名

BOSCH [ウォッシャブル]ハイネックノースリーブブラウス
ブランド名 ボッシュ
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSCH[ウォッシャブル]ハイネックノースリーブブラウス　ブラック定価:17,600円サイズ:３６バスト/90CM着丈/71.5CM肩幅/40CMこちら細部までとっても高級感があって、すごく素敵なのですが私には少し肩幅や長さが合わないので出品することにしました。ほとんど使用していないのでとても綺麗です。以下サイトより抜粋—————————ドレープ性と反発性を兼ね備えた風合いが特徴の二重織素材を使用したノースリーブブラウスです。クラシカルな雰囲気のハイネックデザインとチュニックバランスが旬なスタイルを演出。サイドスリットもアクセントとなり、おしゃれ感をプラスしています。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地theoryicbuntitledＩＮＤＩＶＩ　ロートレアモンユナイテッドアローズ　エルプルミエ
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