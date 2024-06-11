KAPITAL キャピタル インディゴパッチワークＴシャツ

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KAPITALインディゴパッチワークＴシャツサイズ0平置きで、着丈約68cm身幅約48cm誤差はお許しください。美品です。細部まで気になる方はトラブル防止の為にもご購入をお控え下さい。小さく折り畳み発送致します。#ジャーナルスタンダード#45rpm#45r#スタジオクリップ#ニコアンド#homspun#prit#tumugu#アーメン#ハグオーワー#ナチュラルランドリー#ダントン#ジムフレックス#ラベンハム#ユナイテッドアローズ#シップス#ノースフェイス#オーチバル袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダー季節感···春、夏柄・デザイン···花柄カラー···グレー