新品　シャツ ブラウス スキッパーネック カットソー　トップス　ストライプ



Amazon | [prememo] レディース トップス ブラウス シャツ ストライプ カットソー Vネック スキッパー 7分袖 おしゃれ かわいい 上品 エレガント | シャツ・ブラウス 通販



ベルメゾン スキッパーネックカットソーシャツ グリーン系ストライプ ...



Amazon.co.jp: [ビームスハート] トップス Tシャツ スキッパーネック ...



BEAMS HEART スキッパーネックカットソー | フリマアプリ ラクマ



ベルメゾン スキッパーネックカットソーシャツ グリーン系ストライプ ...



Amazon.co.jp: [ビームスハート] トップス Tシャツ スキッパーネック ...



スキッパーストライプシャツ 2023 春アイテム 春夏 秋冬 新作 AW 韓国 ...



ベルメゾン スキッパーネックカットソーシャツ グリーン系ストライプ ...



アウトレット】ストライプ7分袖スキッパーシャツ（ストライプネイビー ...



セール】 ストライプスキッパーブラウス（ベージュ/オレンジ/ネイビー ...



2色展開 ベルトつき Vネック フリル ブラウス ホワイト ストライプ ...



ベルメゾン スキッパーネックカットソーシャツ グリーン系ストライプ ...



イージーケアサッカーストライプ スキッパーブラウス/ボリューム袖 ...



2色展開 ベルトつき Vネック フリル ブラウス ホワイト ストライプ シャツ 長袖 トップス カットソー スキッパーシャツ ブラウス レディース ペプラム 通勤コーデ リンネル系 193-11



イージーケアサッカーストライプ スキッパーブラウス/ボリューム袖 ...

brand:BEAMSHEARTsize:Freecolour:サックスブルーprice:4,180円condition:新品未使用2023年6月購入。ビームスのカットソーです。似合わなかったのでお譲りいたします。カジュアルにもキレイめにも使える万能トップス★大ヒットアイテムが今年も登場★■デザインアクセサリーが映えるシンプルなデザインのトップス◎抜け感のあるスキッパーネックと、フェミニンなムードを演出するフリル袖がポイント。■コーディネートフェミニンなスカートからカジュアルパンツまで幅広いタイプのボトムスと相性抜群です。オンオフ問わず様々なシーンに対応するデザイン。ワードローブに1枚あると心強い、汎用性の高さが魅力です。■ディテールフロントにあしらったボタンがより上品な印象に導きます。■サイズボリュームが出すぎないバランスの取れたシルエットで、タックインのスタイルもすっきりと決まります。オフィスカジュアルにもおすすめ。■素材コットン100％の柔らかい素材ながらも、ブラウス見えを叶えてくれるシルケット天竺を使用。■ケア方法洗濯可【実寸】FREE:身幅59肩幅59.5着丈57総丈64そで丈4.5ゆき37お下がりやプレゼントでよく子供服をいただきますが、たくさんありすぎる、保育園で着られない、子供の好みが出始めた等の理由で着ていないお洋服がたくさんあります。キムラタン、クーラクール、プティマイン等子供服他にも出品しております。おまとめの場合はお値下げ致しますので、良かったら他の出品物もご覧下さい。喫煙者なし/ペットなしおまとめ買い歓迎24Hコメント、購入受け付けています。#ゆゆ姉妹母#ゆゆ姉妹母レディース↑こちらから私の出品物一覧がみることが出来ます。同梱大歓迎です。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏、秋