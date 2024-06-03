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カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···麻季節感···春、夏、秋サイズアウトの為出品します着用したのは買った時の1.２回ですそもそも少し小さめだったのでほとんど着ておりません。