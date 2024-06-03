【極美品★】ソブ　フリル半袖ブラウス　スタンドカラー　ベージュ　シアー　36

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■アイテムSov. ソブフリル半袖ブラウス ボウタイブラウスフォーマルブラウススタンドカラーブラウス冠婚葬祭 フォーマル ベージュ 透け感ありレディース サイズ36★■サイズ 36肩幅…34cm身幅…50cm袖丈…21cm着丈…60cm※平置きサイズとなります。 多少の誤差はご容赦ください。■商品の状態大きな傷や汚れ等のない綺麗な状態です。使用感もほぼない極美品です。※ボウタイブラウス用のタイは欠品しておりますが、首元にループがあるのでお手持ちのボウタイでも代用可能です(⁠^⁠^⁠)■オススメポイントSov.の前面にあしらわれたたっぷりのフリルがとても華やかな半袖シャツです！少し透け感のある薄手の素材ですが、首元や胸元全体にフリルがついているのでとても上品で可愛らしいデザインです(⁠^⁠^⁠)お色は肌色に近いベージュカラーで合わせやすい色味かなと思います。ボウタイは欠品しておりますが状態もとてもいいお品ですので、活用くださる方に是非★■発送方法24H以内に発送★雨よけをして小さくたたんでゆうパケットポストにて発送いたします。◎即日発送！(基本的に24H以内！)◎送料無料！◎匿名配送！◎即購入OK！◎フォロー割あり！こっちもみてね(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)↓#ちょこSHOPのトップス一覧はこちら最後までお読み頂きありがとうございます！是非ご縁がありましたらご購入お待ちしております★tng-1