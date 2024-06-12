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BEFTEY カレッジポロトレーナー　BEFTEY DINNER
商品番号 G65010001056
商品名

BEFTEY カレッジポロトレーナー　BEFTEY DINNER
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEFTEYのPOPUPSTOREでまあたそ本人に選んでもらい、購入しました。1、2回程しか着用していない為、目立った汚れ等ありません。定価12000円くらいでした。柄・デザイン···ボーダーカラー···ホワイト袖丈···長袖季節感···秋季節感···秋、冬
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