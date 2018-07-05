Marimekko　レザー　マリメッコ　ショルダーバッグ

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商品詳細
マリメッコのショルダーバッグですタテ17 ヨコ20 マチ6 cm過去にブランドショップにて購入しました。リユースなのでご理解よろしくおねがいします。状態での返品交換等の対応はいたしませんのでよろしくおねがいします。売上の一部を慈善活動に寄付していますので大幅な値下げ交渉はお断りしています。いくつかまとめて購入されたい方にはご相談ください。ご希望の方に5%offします。#枝豆さん古着
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