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マイケルコース トートバッグ 白色 サフィアーノレザー A4対応 チャーム 本革
商品番号 U63604993526
商品名

マイケルコース トートバッグ 白色 サフィアーノレザー A4対応 チャーム 本革
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトサイズ：約高さ28x幅42-33xマチ14cm内側：ファスナーポケット1,オープンポケット9,キーフック1,仕切ファスナーポケット1A4サイズ収納可です。ほとんど使うことなくしまっていました。全体的には綺麗な状態かと思いますが、少し持ち手の部分とファスナー部分が変色しておりますのでお写真での確認よろしくお願いします。多少の型崩れはあるかと思いますのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。ご購入翌日には発送いたします⭐︎ご質問等あればお気軽にコメントください。袋と紙袋お付けします⭐︎
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