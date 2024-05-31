アンダラクリスタル　シェラネバダ産　虹入り　ピーチピンク

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とってもキュートな虹入りピーチピンクちゃんです♡実はお迎えした時は虹入りではなかったのですが、今ではこんなステキなレインボーを見せてくれるようになった不思議な子です(//∇//)一緒にいると気分を明るくしてくれます♪ぜひパワーを感じてみてくださいご縁がありますように…♡