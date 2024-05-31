フェンディ　FENDI バングル　箱付き　ショッパー付き

FENDIのバングルです。サイズ:S少し傷があります。写真5枚目を参照ください。(バネの一部の金属が剥がれています)それ以外、特に傷は見当たりませんが素人の自宅保管のためご理解いただける方のみお願いいたします。ショッパーと箱付きですが、箱の中のクッションは捨ててしまっているためバングルは紙で包んで発送させていただきます。※ショッパーの一部に汚れありです



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