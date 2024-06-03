新品 ラグジュアリー チャーム スナップ ラウンド ウォレット レディース 女性

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【新品、未使用品】 ケアカード付きで日本全国のCOACH直営店でアフターケアーを受けることができます。【商品の説明】 ・片手に収まるミニサイズの2つ折りウォレット・クラシックなシグネチャー柄にメタルロゴを添えて、飽きの来ないエレガントなルックスに仕上げました!・ブランドロゴのチャームがオシャレ・小ぶりなフォルムで、ミニバッグでのお出かけにもぴったりの一品です! 【ブランド】COACH（コーチ）【カラー】CHALK x GLACIERWHITEチョーク金具：ライトゴールド 【サイズ】 約横10.5cm × 高さ9.5cm × マチ2.5cm【素材】 レザー【仕様】 型番：C3309 本体：スナップ式開閉 内部：カード入れ×3、クリアIDウインド×1、札入れ×1、ポケット×1外側：ジッパー式小銭入れ×1、オープンポケット×2、マチ付き札入れ×3、ファスナー小銭入れ×1、ストラップ取り外し可能(長さ調節不可) 付属品：ケアカード購入した場所はアメリカCOACHアウトレット店こちらの商品は並行輸入品になります。色のムラ、使用に差し支えない程度の汚れやキズ、デザインのプリント位置の違いがある場合があります。並行輸入品は急な仕様変更もございますのでご了承下さい。ブランド買取ショップにて鑑定していますので確実本物になります。神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。US1財布形/開け口...二つ折りカラー...ホワイト