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オールドキリム　バッグ
商品番号 Y66316745870
商品名

オールドキリム　バッグ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 7,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キリムのバッグや財布が大好きで、いくつもネットショップで購入しました。こちらは容量があり、仕事に半年くらい使いました。最近は軽いナイロンバッグばかり使い出したので手離します。底や角にスレがありますが、まだまだ使えます。むしろ、使い込んで味わいを出して愛用してくださる方にお譲りします。縦26横38まち14ショルダーベルト55
http://narcologia.ru/goods/hesitantly189984.html
http://narcologia.ru/goods/plaque844707.html
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