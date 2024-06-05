オールドキリム　バッグ

キリムのバッグや財布が大好きで、いくつもネットショップで購入しました。こちらは容量があり、仕事に半年くらい使いました。最近は軽いナイロンバッグばかり使い出したので手離します。底や角にスレがありますが、まだまだ使えます。むしろ、使い込んで味わいを出して愛用してくださる方にお譲りします。縦26横38まち14ショルダーベルト55



世界に一つのキリムバッグ



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