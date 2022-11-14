【匿名配送】soccer t-shirt raspberrypiestore

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【匿名配送】colliesoccert-shirtraspberrypiestore公式サイト完売商品NewJeansニュージーンズ着用 SuperShy オーバーサイズのTシャツです。商品ページをご覧いただき、ありがとうございます！◎即購入OKです◎＊商品状態屋外で一度着用しました。クリーニング済みです。自宅で保管していたため、目立つ汚れや傷はありません。素人保管ですのでご了承ください。＊発送に関して発送は匿名配送を予定してます。圧縮し簡易包装にて発送いたします。ご理解ある方のみご購入をお願い致します。配送日時指定はできませんのでご了承ください。⚠️中古品、自宅保管品につき神経質な方はご遠慮下さい。#newjeans#ニュージーンズ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖季節感···夏