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【匿名配送】soccer t-shirt raspberrypiestore
商品番号 D60974673840
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【匿名配送】soccer t-shirt raspberrypiestore
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【匿名配送】colliesoccert-shirtraspberrypiestore公式サイト完売商品NewJeansニュージーンズ着用　SuperShy　オーバーサイズのTシャツです。商品ページをご覧いただき、ありがとうございます！◎即購入OKです◎＊商品状態屋外で一度着用しました。クリーニング済みです。自宅で保管していたため、目立つ汚れや傷はありません。素人保管ですのでご了承ください。＊発送に関して発送は匿名配送を予定してます。圧縮し簡易包装にて発送いたします。ご理解ある方のみご購入をお願い致します。配送日時指定はできませんのでご了承ください。⚠️中古品、自宅保管品につき神経質な方はご遠慮下さい。#newjeans#ニュージーンズ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖季節感···夏
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