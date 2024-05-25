45rmp コットン100% 半袖Ｔシャツ

★サイズ：1★カラー：グレー★その他、注意事項：数回着用。自宅にて保管していました。★素人検品の為見落としがあるかもしれません。★中古品である事をご理解いただいた方のみご購入お願いいたします。



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