ラルフローレン　ラガーシャツ　ビンテージ

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四年前に静岡の古着屋さんで1万5千円ほどで購入しました。 人気の色で暖かい生地なので冬にぴったりです♡女の子でもブカっと着れます。迷ってるので、突然消すかもしれません(..)ご質問あったらお気軽にコメントください♡☺︎