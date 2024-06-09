【大幅値下げ】吉井和哉 ガチャセット

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吉井和哉ライブグッズガチャガチャセット★ビックリマン風ステッカー\u0026おみくじ3枚セット☆TheApplesTOURチャームセット★チャーム\u0026ステッカーセット(何のライブか忘れました)☆.HEARTSTOUR2012ハナホシアイ、サンチン×2、説明くんブラック以前はシリーズ毎にしていたのですか、全てまとめて大幅値下げしました。ライブ当時に中身確認と写真をとる為に開けたのみで、新品未使用です。ただ他のグッズとまとめて自宅保管していましたので、気になる方はご遠慮下さい。バラ売り・値下げ交渉不可。簡易包装でお送りします。★他に出品している吉井和哉・THEYELLOWMONKEYの商品と一緒に購入いただける場合は、お気持ちお値引きします。(同梱出来る物に限ります)購入前にコメント下さい★※子育てに伴い、連絡や発送が遅れる場合が御座います。お急ぎの方はご注意下さい。※※しまいこんでいる物が多いので【状態確認】をしてからの購入をオススメします。その場合は【購入前にコメント】をお願い致します※※プロフに注意事項等書いております。お取引はプロフを読んでいただいたものとして進めますので、ご一読お願い致します※#THEYELLOWMONKEY#LOVIN#吉井和哉#ライブ#グッズ#ライブグッズ#チャーム#コレクション75