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- 掛軸『西国三十三箇所観音霊場御朱印』仏画 絹本 掛け軸 x09087
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商品詳細
■■■商品説明■■■＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長さ約196cm幅約67.5cm
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掛軸『西国三十三箇所観音霊場御朱印』仏画 絹本 掛け軸 x09087 | フリマアプリ ラクマ
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