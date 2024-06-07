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新品　リランドチュール　ウェーブチェックブラウス
商品番号 P75418379875
商品名

新品　リランドチュール　ウェーブチェックブラウス
ブランド名 リランドチュール
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リランドチュールのウェーブチェックブラウスです。メッシュにチェックの刺繍のような素材です。パールボタンがアクセント。リボンタイは取り外し出来ます。サイズ　1ですが、大きめの感じです。身幅　約45センチ着丈　背中真ん中　約67センチキャンセルや返品は時間を要するためお受けできませんので、よく考えてご購入ください。新品ですが、素人の検品で自宅保管のため、柔軟剤等の匂いや状態に細かいこだわりがある方は、ご購入ご遠慮ください。ペットや喫煙者はいません。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、秋アプワイザーリッシェスナイデルフレイアイディーセルフォードジャスグリッティーアルページュストーリーマイストラーダなどお好きな方にも
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新品　リランドチュール　ウェーブチェックブラウス
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