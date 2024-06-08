【MORRIS \u0026 SONS】ギャザースリーブ Tシャツ

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2年前に購入しました。サイズ感が会わず数回しか着用していません。商品状態もとても綺麗です。現在は自宅にて保管しています。色目はこれからの季節に活用できると思いますので、どなたかにお譲りしたいです◡̈❁ぜひご検討ください。【サイズ】平置き実寸（多少の誤差はお許しください）肩幅 47cm身幅 50cm身丈 50cm袖丈 36.5cm柄・デザイン···無地カラー···ブラウン袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏、秋