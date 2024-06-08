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【MORRIS \u0026 SONS】ギャザースリーブ Tシャツ
商品番号 B71486897703
商品名

【MORRIS \u0026 SONS】ギャザースリーブ Tシャツ
ブランド名 モリスアンドサンズ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前に購入しました。サイズ感が会わず数回しか着用していません。商品状態もとても綺麗です。現在は自宅にて保管しています。色目はこれからの季節に活用できると思いますので、どなたかにお譲りしたいです◡̈❁ぜひご検討ください。【サイズ】平置き実寸（多少の誤差はお許しください）肩幅　47cm身幅　50cm身丈　50cm袖丈　36.5cm柄・デザイン···無地カラー···ブラウン袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏、秋
http://narcologia.ru/goods/encourage86672.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic660137.html
http://narcologia.ru/goods/peroration655715.html
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