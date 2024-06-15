新品☆MICHAEL KORS デニム シグネチャー 折り財布

✨セール＆無料ラッピング承ります✨【完売品】MICHAELKORSマイケルコースデニム折り財布コインケース#lalaおすすめ☆折り財布●サイズ約横13cm×縦8cm×厚み2.5cm重量：約100g●素材レザー●仕様開閉種別：ファスナー/内部様式：オープンポケット×5外部様式：オープンポケット×1/✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼〈発送方法〉追跡ありのメルカリ便にて発送させて頂きます。発送方法はご相談頂ければ、変更も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。〈返品・交換〉検品後に発送させて頂いておりますが、万が一傷や汚れなどがありましたら、お気軽にお申し出ください。返品、交換承ります。〈アフターケア〉国内の全てのショップにてアフターケア・メンテナンス受けられますのでご安心下さい。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼※商品について私自身がアメリカロサンゼルスにて購入した正規品、本物です。国内へ持ち込む際に関税等も支払いしております。そのため、為替によって価格に変動がございますのでご了承ください。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してご購入ください✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼ご質問があればお気軽にコメントください♪#レディース#折り財布6



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